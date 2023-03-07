Князева Параскева Мироновна
Место рождения
Дата рождения09.10.1912
Дата смерти23.02.1913
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1912
Отец: Князев Мирон Алексеевич
Крещение
13.10.1912
Запись 42Ж фонд 4 опись 176 дело 1620 (папка 2256877 фото 690) Восприемники: Села Кабан-Бастрык Михайло-Архангельской церкви псаломщик-дьякон Иван Дмитриевич Асанбаев и того же села священническая доч... Показать все
Смерть
23.02.1913
Погребена 25.02.1913 Запись 6 фонд 4 опись 176 дело 1623 (фото 0042)