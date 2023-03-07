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Князева Параскева Мироновна

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Место рождения

Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1912

Дата смерти

23.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1912

Отец: Князев Мирон Алексеевич

Мать: Князева Надежда Сергеевна

Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
13.10.1912
Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись 42Ж фонд 4 опись 176 дело 1620 (папка 2256877 фото 690) Восприемники: Села Кабан-Бастрык Михайло-Архангельской церкви псаломщик-дьякон Иван Дмитриевич Асанбаев и того же села священническая доч... Показать все
Смерть
23.02.1913
Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Погребена 25.02.1913 Запись 6 фонд 4 опись 176 дело 1623 (фото 0042)
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