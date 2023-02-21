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Князева Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

25.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.

Сын: Князев Николай Миронович

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Апазово, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Князева Серафима Мироновна

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.

Сын: Князев Евгений Миронович

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Новый Мелькен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1912

Дочь: Князева Параскева Мироновна

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Мирон Алексеевич

Смерть
25.10.1912
Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Погребена 28.10.1912г. на кладбище при Дюрт-Мунчинском жительстве. Умерла от родов в возрасте 32 лет. Запись 21Ж фонд 4 опись 176 дело фото 0714 (папка 2256877)
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