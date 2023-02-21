Князева Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смерти25.10.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1908 ст.
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Апазово, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Князева Серафима Мироновна
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1911 ст.
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Новый Мелькен, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1912
Дочь: Князева Параскева Мироновна
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1912
Погребена 28.10.1912г. на кладбище при Дюрт-Мунчинском жительстве. Умерла от родов в возрасте 32 лет. Запись 21Ж фонд 4 опись 176 дело фото 0714 (папка 2256877)