Князева Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.
Дочь: Князева Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Данилович
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Князев Алексей Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно