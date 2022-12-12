Князева Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева Ульяна Андреевна

Князева Ульяна Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.

Дочь: Князева Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Данилович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.

Сын: Князев Мирон Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Данилович

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Алексей Данилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close