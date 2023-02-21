Мельникова (Князева) Тамара Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1915
Дата смерти13.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1915
Рождение ребёнка
01.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Алексей Семенович
Рождение ребёнка
01.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Алексей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1979
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)