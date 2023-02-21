Мельникова (Князева) Тамара Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Князева) Тамара Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1915

Дата смерти

13.09.1979

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1915

Отец: Князев Мирон Алексеевич

Мать: Князева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
01.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Алексей Семенович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Алексей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Алексей Семенович

Смерть
13.09.1979
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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