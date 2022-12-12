Князева (Медведева) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1892 ст.
Дата смерти29.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1892 ст.
Крещение
06.01.1892 ст.
Русский Шуган, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись оборвана, если восстанавливать - 3Ж (фото 0121). Крестили в селе Шуган Никольской церкви. Восприемники: той же деревни (Удобновка) запасной рядовой Максим Иванович Оленев и крестьянка Дарья Мар... Показать все
Бракосочетание
25.01.1913
Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1914
Дочь: Князева Тамара Мироновна
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
30.08.1915
Дочь: Мельникова Тамара Мироновна
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
03.11.1918
Дочь: Тимошенко Валентина Мироновна
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
09.07.1921
Сын: Князев Анатолий Миронович
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Гришкино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1925
Дочь: Будкина Галина Мироновна
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
12.01.1928
Дочь: Трифонова Лидия Мироновна
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1930
Сын: Князев Александр Миронович
Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич
Смерть
29.12.1971
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)