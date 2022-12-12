Князева (Медведева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Медведева) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1892 ст.

Дата смерти

29.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1892 ст.

Отец: Медведев Василий Емельянович

Мать: Медведева Евдокия Ивановна

Удобновка, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
06.01.1892 ст.
Русский Шуган, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись оборвана, если восстанавливать - 3Ж (фото 0121). Крестили в селе Шуган Никольской церкви. Восприемники: той же деревни (Удобновка) запасной рядовой Максим Иванович Оленев и крестьянка Дарья Мар... Показать все
Бракосочетание
25.01.1913

Муж: Князев Мирон Алексеевич

Кабан-Бастрык, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1914

Дочь: Князева Тамара Мироновна

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Рождение ребёнка
30.08.1915

Дочь: Мельникова Тамара Мироновна

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Рождение ребёнка
03.11.1918

Дочь: Тимошенко Валентина Мироновна

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Рождение ребёнка
09.07.1921

Сын: Князев Анатолий Миронович

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Гришкино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.01.1925

Дочь: Будкина Галина Мироновна

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Рождение ребёнка
12.01.1928

Дочь: Трифонова Лидия Мироновна

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Рождение ребёнка
31.12.1930

Сын: Князев Александр Миронович

Отец ребёнка: Князев Мирон Алексеевич

Смерть
29.12.1971
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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