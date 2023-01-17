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Князев Алексей Данилович

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Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1881 г.р.
1883 г.р.
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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князев Данил Андреевич

Мать: не указана

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.

Дочь: Князева Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Князева Ульяна Андреевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.

Сын: Князев Мирон Алексеевич

Мать ребёнка: Князева Ульяна Андреевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Князева Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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