Князев Алексей Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князев Данил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1881 ст.
Дочь: Князева Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Князева Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.
Мать ребёнка: Князева Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Князева Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно