Князева Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881 ст.
Отец: Князев Алексей Данилович
Мать: Князева Ульяна Андреевна
Крещение
08.02.1881 ст.
Карабаян, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни уволенный в запас рядовой Михаил Андреева и солдатка Елена Максимовна
Смерть
Неизвестно