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Князева Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.02.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1881 ст.

Отец: Князев Алексей Данилович

Мать: Князева Ульяна Андреевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
08.02.1881 ст.
Карабаян, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: той же деревни уволенный в запас рядовой Михаил Андреева и солдатка Елена Максимовна
Смерть
Неизвестно
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