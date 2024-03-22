(Князева) Марфа (Агриппина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Князева) Марфа (Агриппина) Алексеевна

Место рождения

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.06.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1889 ст.

Отец: Князев Алексей Данилович

Мать: Князева Ульяна Андреевна

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.01.1908 ст.

Муж: Михаил Прокопиев

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Вдовец, старокрещеный из татар
Рождение ребёнка
10.12.1910 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Прокопиев

Тямти, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: села Янцоваръ Ключищниской волости крестьянин Алексей Павлович Ильин и села Карабаян крестьянина Павла Антонова дочь девица Евдокия
Смерть
Неизвестно
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