(Князева) Марфа (Агриппина) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1889 ст.
Отец: Князев Алексей Данилович
Мать: Князева Ульяна Андреевна
Бракосочетание
07.01.1908 ст.
Муж: Михаил Прокопиев
Вдовец, старокрещеный из татар
Рождение ребёнка
10.12.1910 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Прокопиев
Восприемники: села Янцоваръ Ключищниской волости крестьянин Алексей Павлович Ильин и села Карабаян крестьянина Павла Антонова дочь девица Евдокия
Смерть
Неизвестно