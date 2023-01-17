Князев Анатолий Миронович
Место рождения
Дата рождения09.07.1921
Дата смерти27.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1921
Бракосочетание
29.08.1946
Жена: Князева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Титова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Князева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Вера Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева Вера Кузьминична
Смерть
27.08.1985