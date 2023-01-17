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Князев Анатолий Миронович

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Место рождения

Гришкино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.07.1921

Дата смерти

27.08.1985

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1921

Отец: Князев Мирон Алексеевич

Мать: Князева Татьяна Васильевна

Гришкино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.08.1946

Жена: Князева Вера Кузьминична

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Титова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Князева Вера Кузьминична

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Вера Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева Вера Кузьминична

Смерть
27.08.1985
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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