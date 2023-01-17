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Ржаницын Александр Григорьевич

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Место рождения

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 15.09.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Мать: Ржаницына Анна Николаевна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Устюгского уезда Лальской Градской Иоанно-Предтеченской церкви диаконский сын.
Образование
15.06.1868 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Окончил учебный курс в Московской Духовной Академии.
Работа или профессия
12.10.1868 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во священника к Никольскому Сретенскому собору.
Бракосочетание
1868

Жена: Ржаницына Анна Николаевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1869 ст.

Дочь: Вохомская Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Награда
26.06.1870 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
За ревностное прохождение своего звания награжден набедренником.
Образование
03.05.1871 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Советом Московской духовной академии признан достойным ученой степени действительного студента,
Награда
03.05.1871 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Советом Московской духовной Академии признан достойным ученой степени действительного студента.
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ржаницын Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1874

Сын: Ржаницын Игафракс Александрович

Мать ребёнка: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Награда
15.04.1878 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Всемистостивейше награжден бархатною фиолетовою скуфьею.
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ржаницына Таисия Александровна

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
20.04.1884
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Определён вновь в Никольский собор.
Смерть
После 15.09.1885 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
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