Ржаницын Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 15.09.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Устюгского уезда Лальской Градской Иоанно-Предтеченской церкви диаконский сын.
Образование
15.06.1868 ст.
Окончил учебный курс в Московской Духовной Академии.
Работа или профессия
12.10.1868 ст.
Рукоположен во священника к Никольскому Сретенскому собору.
Бракосочетание
1868
Рождение ребёнка
06.08.1869 ст.
Дочь: Вохомская Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна
Награда
26.06.1870 ст.
За ревностное прохождение своего звания награжден набедренником.
Образование
03.05.1871 ст.
Советом Московской духовной академии признан достойным ученой степени действительного студента,
Награда
03.05.1871 ст.
Советом Московской духовной Академии признан достойным ученой степени действительного студента.
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ржаницын Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.01.1874
Сын: Ржаницын Игафракс Александрович
Мать ребёнка: не указана
Награда
15.04.1878 ст.
Всемистостивейше награжден бархатною фиолетовою скуфьею.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ржаницына Таисия Александровна
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна
Работа или профессия
20.04.1884
Определён вновь в Никольский собор.
Смерть
После 15.09.1885 ст.