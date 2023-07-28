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Ржаницын Игафракс Александрович

Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.01.1874

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874

Отец: Ржаницын Александр Григорьевич

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1896
Окончил по 1-му разряду Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
С 23.05.1897 по 10.07.1900
Вознесенское, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Священник Вознесенской Нововыставочной церкви. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, погост Нововыставочный.
Работа или профессия
23.05.1897 ст.
Рукоположен во священника.
Образование
1897
Томск, город Томск, Томская область
1-й Сибирский Томский Императорский университет. Уволен по прошению после 1 семестра, «за недостаточностью средств к существованию».
Бракосочетание
Около 1898

Жена: Ржаницына Надежда Александровна

Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.

Сын: Ржаницын Пантелеймон Игафраксович

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
С 10.07.1900 по 09.09.1904 ст.
Всехсвятский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Священник Всесвятской Орловской церкви. Вологодская губерния, Устюжский уезд, погост Всесвятский.
Награда
?.03.1904
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.

Дочь: Ржаницына Анна Игафраксовна

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна

Всехсвятский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 09.09.1904 ст.
Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Священник Иоанно-Богословской Варженской церкви. Вологодская губерния, Устюжский уезд, погост Варженский Иоанно-Богословский.
Рождение ребёнка
19.01.1906 ст.

Сын: Ржаницын Николай Игафраксович

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Дочь: Ржаницына Александра Игафраксовна

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Награда
?.03.1909
Награжден скуфьею.
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.

Сын: Ржаницын Феодосий Игафраксович

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.

Сын: Ржаницын Серафим Игафраксович

Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
После 1913