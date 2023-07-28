Ржаницын Игафракс Александрович
Место рождения
Дата рождения26.01.1874
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1874
Отец: Ржаницын Александр Григорьевич
Мать: не указана
Образование
1896
Окончил по 1-му разряду Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
С 23.05.1897 по 10.07.1900
Священник Вознесенской Нововыставочной церкви. Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, погост Нововыставочный.
Работа или профессия
23.05.1897 ст.
Рукоположен во священника.
Образование
1897
Томск, город Томск, Томская область
1-й Сибирский Томский Императорский университет. Уволен по прошению после 1 семестра, «за недостаточностью средств к существованию».
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
26.07.1899 ст.
Сын: Ржаницын Пантелеймон Игафраксович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 10.07.1900 по 09.09.1904 ст.
Священник Всесвятской Орловской церкви. Вологодская губерния, Устюжский уезд, погост Всесвятский.
Награда
?.03.1904
Награжден набедренником.
Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.
Дочь: Ржаницына Анна Игафраксовна
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна
Работа или профессия
С 09.09.1904 ст.
Священник Иоанно-Богословской Варженской церкви. Вологодская губерния, Устюжский уезд, погост Варженский Иоанно-Богословский.
Рождение ребёнка
19.01.1906 ст.
Сын: Ржаницын Николай Игафраксович
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Дочь: Ржаницына Александра Игафраксовна
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна
Награда
?.03.1909
Награжден скуфьею.
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.
Сын: Ржаницын Феодосий Игафраксович
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.
Сын: Ржаницын Серафим Игафраксович
Мать ребёнка: Ржаницына Надежда Александровна
Смерть
После 1913