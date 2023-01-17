Ржаницына (Соколова) Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
12.05.1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Соколова Александра Владимировича.
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.
Дочь: Ржаницына Анна Игафраксовна
Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович
Всехсвятский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1906 ст.
Сын: Ржаницын Николай Игафраксович
Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Дочь: Ржаницына Александра Игафраксовна
Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.
Сын: Ржаницын Феодосий Игафраксович
Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.
Сын: Ржаницын Серафим Игафраксович
Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович
Смерть
Неизвестно