Ржаницына (Соколова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Соколова) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника Соколова Александра Владимировича.
Бракосочетание
Около 1898

Муж: Ржаницын Игафракс Александрович

Рождение ребёнка
18.04.1904 ст.

Дочь: Ржаницына Анна Игафраксовна

Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович

Всехсвятский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1906 ст.

Сын: Ржаницын Николай Игафраксович

Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Дочь: Ржаницына Александра Игафраксовна

Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1910 ст.

Сын: Ржаницын Феодосий Игафраксович

Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.

Сын: Ржаницын Серафим Игафраксович

Отец ребёнка: Ржаницын Игафракс Александрович

Иоанно-Богословский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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