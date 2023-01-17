Ржаницын Пантелеймон Игафраксович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницын Пантелеймон Игафраксович

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Место рождения

Вознесенское, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.07.1899 ст.

Дата смерти

17.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1899 ст.

Отец: Ржаницын Игафракс Александрович

Мать: не указана

Вознесенское, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
С 1919 по 1922
Красноармеец
Военная служба
С 1941 по 1945
Военная награда
24.06.1943
Орден «Красной Звезды». Капитан.
Военная награда
12.04.1945
Орден «Отечественной войны» II степени. Майор.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Аполлинария Васильевна

Смерть
17.03.1975
Магнитогорск
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