Ржаницын Пантелеймон Игафраксович
Место рождения
Дата рождения26.07.1899 ст.
Дата смерти17.03.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1899 ст.
Отец: Ржаницын Игафракс Александрович
Мать: не указана
Военная служба
С 1919 по 1922
Красноармеец
Военная служба
С 1941 по 1945
Военная награда
24.06.1943
Орден «Красной Звезды». Капитан.
Военная награда
12.04.1945
Орден «Отечественной войны» II степени. Майор.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1975
Магнитогорск