село Вознесенское, село Вознесенское, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Вознесенское

Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7956Вознесенское, д. удел.при колодцах.21984205665Удельный приказ.
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Афанасьевская волость
Вознесенское С.236Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Афонасьевская волость
1131. Вознесенные (Логуны, Чамово, Нововыставочный Вознесенский погост), село бывшее удельное, при реке Северной Двине, дворов 25, жителей 152, волостное правление (уездн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Афанасьевская волость
село Вознесенское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Верхнетоемский район
82182Вознесенскоесело62°20'с.ш.44°14'в.д.P-38-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, Афанасьевское сельское поселение
11608404101с Вознесенскоесело
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