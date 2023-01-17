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Ржаницын Владимир Александрович

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ржаницын Александр Григорьевич

Мать: Ржаницына Анна Николаевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 07.09.1892 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Никольского Сретенского собора.
Образование
1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию со званием студента.
Работа или профессия
С 07.09.1904 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Варваринской церкви.
Работа или профессия
06.03.1907 ст.
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Согласно прошению, перемещён на псаломщическую вакансию к Никольскому Сретенскому собору.
Смерть
Неизвестно
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