Ржаницын Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Работа или профессия
С 07.09.1892 ст.
Псаломщик Никольского Сретенского собора.
Образование
1892
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию со званием студента.
Работа или профессия
С 07.09.1904 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Варваринской церкви.
Работа или профессия
06.03.1907 ст.
Согласно прошению, перемещён на псаломщическую вакансию к Никольскому Сретенскому собору.
Смерть
Неизвестно