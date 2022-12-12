Ржаницына Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ржаницын Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ржаницына Таисия Александровна
Отец ребёнка: Ржаницын Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно