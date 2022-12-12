Ржаницына Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Анна Николаевна

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Ржаницын Александр Григорьевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Ржаницын Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Григорьевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ржаницына Таисия Александровна

Отец ребёнка: Ржаницын Александр Григорьевич

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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