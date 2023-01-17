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Ржаницын Григорий Тимофеевич

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Место рождения

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

30.01.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ржаницын Тимофей Иванович

Мать: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
?.06.1838 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил низшее отделение духовного училища.
Работа или профессия
27.07.1838 ст.
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Произведен в дьячка к Лальской градской Богоявленской церкви.
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Ржаницына Анна Николаевна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
26.08.1843 ст.
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Перемещен на должность пономаря Иоанно-Предтеченской Лальской церкви.
Работа или профессия
05.09.1843 ст.
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Посвящен в викарного диакона.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ржаницын Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Устюгского уезда Лальской Градской Иоанно-Предтеченской церкви диаконский сын.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ржаницын Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ржаницын Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ржаницын Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
16.01.1869 ст.
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Уволен за штат.
Смерть
30.01.1888 ст.
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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