Ржаницын Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти30.01.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Образование
?.06.1838 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил низшее отделение духовного училища.
Работа или профессия
27.07.1838 ст.
Произведен в дьячка к Лальской градской Богоявленской церкви.
Бракосочетание
Около 1840
Работа или профессия
26.08.1843 ст.
Перемещен на должность пономаря Иоанно-Предтеченской Лальской церкви.
Работа или профессия
05.09.1843 ст.
Посвящен в викарного диакона.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ржаницын Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна
Устюгского уезда Лальской Градской Иоанно-Предтеченской церкви диаконский сын.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ржаницын Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ржаницын Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ржаницын Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ржаницына Анна Николаевна
Работа или профессия
16.01.1869 ст.
Уволен за штат.
Смерть
30.01.1888 ст.