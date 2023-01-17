Ржаницына Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Евдокия Васильевна

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Место рождения

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1805

Муж: Ржаницын Тимофей Иванович

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ржаницына Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ржаницын Полиевкт Тимофеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ржаницына Евстолия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржаницын Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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