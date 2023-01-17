Ржаницына Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1805
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ржаницына Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ржаницын Полиевкт Тимофеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ржаницына Евстолия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ржаницын Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ржаницын Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Ржаницын Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно