Ржаницын Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
Около 1805
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Ржаницына Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ржаницын Полиевкт Тимофеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна
Работа или профессия
1811
Произведен на праздное место священника к Введенской Вотчинской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ржаницына Евстолия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна
Работа или профессия
Около 1817
Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ржаницын Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ржаницын Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна
Смерть
1849