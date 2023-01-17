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Ржаницын Тимофей Иванович

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ржаницын Иван Иванович

Мать: Ржаницына Феодосия Алексеевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1805

Жена: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ржаницына Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ржаницын Полиевкт Тимофеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1811
Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Произведен на праздное место священника к Введенской Вотчинской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ржаницына Евстолия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Около 1817
Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ржаницын Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1849
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