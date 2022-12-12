Ржаницына Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Феодосия Алексеевна

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Место рождения

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1776

Муж: Ржаницын Иван Иванович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ржаницын Яков Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Иванович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Ржаницын Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Ржаницын Иван Иванович

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Введенской Вотчинской церкви Тотемского уезда.
Смерть
После 1816
Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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