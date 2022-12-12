Ржаницына Феодосия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1776
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Иванович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Ржаницын Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Ржаницын Иван Иванович
Сын диакона Введенской Вотчинской церкви Тотемского уезда.
Смерть
После 1816