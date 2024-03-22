Ржаницын Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Работа или профессия
1794
Определен в пономаря к Георгиевской Рубежской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1806
Определен во священника к Покровской Верховинской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ржаницын Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Осиповна
Работа или профессия
14.01.1816 ст.
Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место священника к Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно