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Ржаницын Яков Иванович

Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Ржаницын Иван Иванович

Мать: Ржаницына Феодосия Алексеевна

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1794
Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Георгиевской Рубежской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
1806
Антоново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Определен во священника к Покровской Верховинской церкви Тотемского уезда.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ржаницын Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Ржаницына Екатерина Осиповна

Антоново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
14.01.1816 ст.
Демьяновский Погост, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место священника к Троицкой Демьяновской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ржаницына Екатерина Осиповна

Смерть
Неизвестно
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