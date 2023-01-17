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Ржаницын Полиевкт Тимофеевич

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Место рождения

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Ржаницын Тимофей Иванович

Мать: Ржаницына Евдокия Васильевна

Тупаново, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Образование
С 01.09.1828 по 1832 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Нижшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
13.10.1833 ст.
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Посвящен в пономаря к Успенской Сереговской церкви.
Бракосочетание
Около 1837

Жена: Ржаницына Фелицата Степановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ржаницына Елена Полиевктовна

Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ржаницына Фивея Полиевктовна

Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ржаницына Алевтина Полиевктовна

Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
27.03.1848 ст.

Сын: Ржаницын Валентин Полиевктович

Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
04.01.1849 ст.
Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Перемещен во дьячка к Преображенской Шежамской церкви Яренского уезда.
Смерть
1866
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