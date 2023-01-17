Ржаницын Полиевкт Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Образование
С 01.09.1828 по 1832 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Нижшее отделение Семинарии.
Работа или профессия
13.10.1833 ст.
Серёгово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Посвящен в пономаря к Успенской Сереговской церкви.
Бракосочетание
Около 1837
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ржаницына Елена Полиевктовна
Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ржаницына Фивея Полиевктовна
Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ржаницына Алевтина Полиевктовна
Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна
Рождение ребёнка
27.03.1848 ст.
Сын: Ржаницын Валентин Полиевктович
Мать ребёнка: Ржаницына Фелицата Степановна
Работа или профессия
04.01.1849 ст.
Перемещен во дьячка к Преображенской Шежамской церкви Яренского уезда.
Смерть
1866