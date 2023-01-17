Ржаницына Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ржаницын Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич
Устюгского уезда Лальской Градской Иоанно-Предтеченской церкви диаконский сын.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ржаницын Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ржаницын Виталий Григорьевич
Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ржаницын Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно