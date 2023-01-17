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Ржаницына Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1840

Муж: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ржаницын Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Устюгского уезда Лальской Градской Иоанно-Предтеченской церкви диаконский сын.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ржаницын Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ржаницын Виталий Григорьевич

Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Ржаницын Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Ржаницын Григорий Тимофеевич

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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