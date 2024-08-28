Григорий Парфенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Таланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Андреева Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Парфенов Михей (Евтихий) Григорьевич
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Андреева Елисавета Григорьевна
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Смерть
1817
ГАСО, 179-1-45-98об