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Григорий Парфенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Андреев Парфен Андреевич

Мать: Андреева (Лисина) Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Таланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Бракосочетание
До 1782

Жена: Андреева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Андреева Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Парфенов Михей (Евтихий) Григорьевич

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Андреева Елисавета Григорьевна

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Смерть
1817
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-98об

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