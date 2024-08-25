Таланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна

Таланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Григорий Парфенович

Мать: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таланцев Павел Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1813

Сын: Таланцев Федор Павлович

Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-67об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Таланцева Ирина Павловна

Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Таланцева) Александра Павловна

Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 89л
Рождение ребёнка
1826

Сын: Таланцев Матвей Павлович

Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 88об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.