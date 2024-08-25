Таланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич
ГАСО, 24-25-330-67об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Таланцева Ирина Павловна
Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич
ГАСО, 24-25-330-68л
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Таланцева) Александра Павловна
Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 89л
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Таланцев Павел Тимофеевич
ГАСО, рев1834, 88об
Смерть
Неизвестно