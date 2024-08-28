Андреева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Таланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Парфенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Бракосочетание
До 1782

Муж: Григорий Парфенович

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Парфенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Андреева Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Парфенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Парфенов Михей (Евтихий) Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Парфенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Парфенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Андреева Елисавета Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Парфенович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Смерть
До 1834
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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