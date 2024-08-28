Андреева Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Таланцева (Андреева) Маремьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Бракосочетание
До 1782
Муж: Григорий Парфенович
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Андреева Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Парфенов Михей (Евтихий) Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Андреева Елисавета Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Смерть
До 1834