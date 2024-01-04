Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Григорий Парфенович

Мать: Андреева Евдокия Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Шмелева Матрена Никифоровна

Отец ребёнка: Шмелев Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шмелева Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Шмелев Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Никифор Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Смерть
Неизвестно
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