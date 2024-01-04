Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Григорий Парфенович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Шмелева Матрена Никифоровна
Отец ребёнка: Шмелев Никифор Петрович
ГАСО, 24-25-330, 12л
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шмелева Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Шмелев Никифор Петрович
ГАСО, 24-25-330, 12л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 12л
Смерть
Неизвестно