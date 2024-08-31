Мясникова (Шмелева) Ульяна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Шмелева) Ульяна Никифоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шмелев Никифор Петрович

Мать: Шмелева (Андреева) Агафья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 12л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Арсентий Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 61л
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мясников Никита Арсентьевич

Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60об
Рождение ребёнка
?.04.1834

Дочь: Торопова (Мясникова) Евдокия Арсентьевна

Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60об
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Мясникова) Ульяна Арсентьевна

Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-68л
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мясникова) Александра Арсентьевна

Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-68л
Смерть
Неизвестно

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