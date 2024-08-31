Мясникова (Шмелева) Ульяна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
ГАСО, 24-25-330, 12л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 61л
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мясников Никита Арсентьевич
Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич
ГАСО, рев1834, 60об
Рождение ребёнка
?.04.1834
Дочь: Торопова (Мясникова) Евдокия Арсентьевна
Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич
ГАСО, рев1834, 60об
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Мясникова) Ульяна Арсентьевна
Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич
ГАСО, 179-1-213-68л
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мясникова) Александра Арсентьевна
Отец ребёнка: Мясников Арсентий Савич
ГАСО, 179-1-213-68л
Смерть
Неизвестно