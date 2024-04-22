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Мясников Арсентий Савич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Мясников Сава Ларионович

Мать: Мясникова Дарья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 32об
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мясников Никита Арсентьевич

Мать ребёнка: Мясникова Ульяна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60об
Рождение ребёнка
?.03.1834

Дочь: Евдокия Арсентьевна

Мать ребёнка: Мясникова Ульяна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 60об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Ульяна Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 61л
Смерть
Неизвестно
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