Мясников Арсентий Савич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
ГАСО, 24-25-339, 32об
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мясников Никита Арсентьевич
Мать ребёнка: Мясникова Ульяна Никифоровна
ГАСО, рев1834, 60об
Рождение ребёнка
?.03.1834
Дочь: Евдокия Арсентьевна
Мать ребёнка: Мясникова Ульяна Никифоровна
ГАСО, рев1834, 60об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 61л
Смерть
Неизвестно