Мясникова Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Мясников Сава Ларионович
ГАСО, 24-25-339, 32об
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мясников Иван Савич
Отец ребёнка: Мясников Сава Ларионович
ГАСО, 24-25-339, 32л
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мясников Павел Савич
Отец ребёнка: Мясников Сава Ларионович
ГАСО, 24-25-339, 32 об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-339, 33л
Смерть
Неизвестно