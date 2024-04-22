Мясникова Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясникова Дарья Григорьевна

Мясникова Дарья Григорьевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мясников Арсентий Савич

Отец ребёнка: Мясников Сава Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 32об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мясников Иван Савич

Отец ребёнка: Мясников Сава Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 32л
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мясников Павел Савич

Отец ребёнка: Мясников Сава Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 32 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Сава Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 33л
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close