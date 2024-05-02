Мясников Сава Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-339, 33л
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мясникова Дарья Григорьевна
ГАСО, 24-25-339, 32об
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мясников Иван Савич
Мать ребёнка: Мясникова Дарья Григорьевна
ГАСО, 24-25-339, 32л
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мясников Павел Савич
Мать ребёнка: Мясникова Дарья Григорьевна
ГАСО, 24-25-339, 32 об
Смерть
1817
ГАСО, рев1834, 90об