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Мясников Сава Ларионович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Мясников Ларион Климентьевич

Мать: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Дарья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 33л
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мясников Арсентий Савич

Мать ребёнка: Мясникова Дарья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 32об
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мясников Иван Савич

Мать ребёнка: Мясникова Дарья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 32л
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мясников Павел Савич

Мать ребёнка: Мясникова Дарья Григорьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-339, 32 об
Смерть
1817
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 90об

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