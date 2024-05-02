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Мясников Ларион Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Мясников Климентий Козмич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Марья Гурьяновна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
1754

Жена: Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Мясников Данило Ларионович

Мать ребёнка: Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мясникова Ирина Ларионовна

Мать ребёнка: Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Мясников Петр Ларионович

Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Мясников Яков Ларионович

Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Пиманова (Мясникова) Акилина Ларионовна

Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Смолгина (Мясникова) Марья Ларионовна

Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Мясников Сава Ларионович

Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Серебрякова (Мясникова) Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Мясникова Зиновия Ларионовна

Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Смерть
Неизвестно

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