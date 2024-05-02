Мясников Ларион Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Мясников Климентий Козмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
1754
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Мясников Данило Ларионович
Мать ребёнка: Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мясникова Ирина Ларионовна
Мать ребёнка: Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Пиманова (Мясникова) Акилина Ларионовна
Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Смолгина (Мясникова) Марья Ларионовна
Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Серебрякова (Мясникова) Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Мясникова Зиновия Ларионовна
Мать ребёнка: Мясникова Марья Гурьяновна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Смерть
Неизвестно