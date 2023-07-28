Мясников Данило Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1755
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Мясников Василий Данилович
Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Мясникова Ксенья Даниловна
Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Мясникова Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно