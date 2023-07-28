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Мясников Данило Ларионович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Мясников Ларион Климентьевич

Мать: Мясникова Дарья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Мясников Василий Данилович

Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Мясникова Ксенья Даниловна

Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Мясникова Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Мясников Конан Данилович

Мать ребёнка: Мясникова Федора Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова Федора Васильевна

Смерть
Неизвестно