Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1739
Отец: Жескоспинов Иван Васильевич
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Бракосочетание
1754
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Мясников Данило Ларионович
Отец ребёнка: Мясников Ларион Климентьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Мясникова Ирина Ларионовна
Отец ребёнка: Мясников Ларион Климентьевич
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Смерть
Неизвестно