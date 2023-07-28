Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Жескоспинова) Дарья Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Жескоспинов Иван Васильевич

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Бракосочетание
1754

Муж: Мясников Ларион Климентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Мясников Данило Ларионович

Отец ребёнка: Мясников Ларион Климентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Мясникова Ирина Ларионовна

Отец ребёнка: Мясников Ларион Климентьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 оборот
Смерть
Неизвестно