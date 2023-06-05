Пиманова (Мясникова) Акилина Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиманова (Мясникова) Акилина Ларионовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Мясников Ларион Климентьевич

Мать: Мясникова Марья Гурьяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Пиманович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Василий Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Пиманович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Смерть
Неизвестно

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