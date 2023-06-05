Пиманова (Мясникова) Акилина Ларионовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 68 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Пиманович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Василий Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Пиманович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Смерть
Неизвестно