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Савелий Пиманович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист Незаконный
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Василий Савельевич

Мать ребёнка: Пиманова Акилина Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиманова Акилина Ларионовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 117 лист
Смерть
Неизвестно
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