Андреев Парфен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Андрей
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот, 18
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Андреев Григорий Парфенович
Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Андреев Кондратий Парфенович
Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Андреева Фекла Парфеновна
Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Андреев Елисей Парфенович
Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Серебрякова Устинья Парфеновна
Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Домна Ивановна
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Смерть
1793
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот