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Андреев Парфен Андреевич

Место рождения

Бубново, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Андрей

Мать: не указана

Бубново, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 5 оборот, 18
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Андреев Григорий Парфенович

Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Андреев Кондратий Парфенович

Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Андреева Фекла Парфеновна

Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Андреев Елисей Парфенович

Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Серебрякова Устинья Парфеновна

Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Андреев Егор Парфенович

Мать ребёнка: Андреева Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Домна Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502,
Смерть
1793
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 47 оборот