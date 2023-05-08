Андреева Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Домна Ивановна

Андреева Домна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Андреев Григорий Парфенович

Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Андреев Кондратий Парфенович

Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Андреева Фекла Парфеновна

Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Андреев Елисей Парфенович

Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Серебрякова Устинья Парфеновна

Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Андреев Егор Парфенович

Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Парфен Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Смерть
Неизвестно