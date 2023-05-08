Андреева Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Андреев Григорий Парфенович
Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Андреев Кондратий Парфенович
Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Андреева Фекла Парфеновна
Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Андреев Елисей Парфенович
Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Серебрякова Устинья Парфеновна
Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Андреев Парфен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Смерть
Неизвестно