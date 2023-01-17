Ерёмина (Вавилова) Анна Данилова
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти02.07.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Бракосочетание
23.01.1799 ст.
МК 1799г. (свадьба/жених отрок дер. Шишмаринской/невеста того же прихода дер. Мануиловской Данилы Вавилова дочерью Анной) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1068
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ерёмин Пётр Петрович
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович
Смерть
02.07.1848 ст.