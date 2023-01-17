Ерёмина (Вавилова) Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрёмина (Вавилова) Анна Данилова

Ерёмина (Вавилова) Анна Данилова

avatar

Место рождения

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

02.07.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Вавилов Данил Минеевич

Мать: Вавилова Зиновия Емельяновна

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
23.01.1799 ст.

Муж: Ерёмин Пётр Трофимович

МК 1799г. (свадьба/жених отрок дер. Шишмаринской/невеста того же прихода дер. Мануиловской Данилы Вавилова дочерью Анной) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1068
Рождение ребёнка
1802

Сын: Ерёмин Марко Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ерёмин Филип Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ерёмин Козма Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Ерёмин Пётр Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ерёмин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ерёмин Семён Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Ерёмин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ерёмин Степан Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ерёмин Семён Петрович

Отец ребёнка: Ерёмин Пётр Трофимович

Смерть
02.07.1848 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close