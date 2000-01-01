Ерёмин Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ерёмин Пётр Трофимович
Мать: Ерёмина Анна Данилова
Бракосочетание
1845 ст.
Жена: Ерёмина Марина Исакова
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской 23 года/невеста Пищальского прихода дер. Крутиковской крест. Исака Никитина Корсакова дочь 21 год/поручители Марко Петров Пет... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1846 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Марина Исакова
Рождение ребёнка
25.08.1848 ст.
Дочь: Наталия Семёновна
Мать ребёнка: Ерёмина Марина Исакова
Бракосочетание
23.10.1848 ст.
Жена: Ерёмина Елена Саввина
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской крест. 27 лет. вторым браком/невеста того же прихода и дерев. умер. крест. Саввы Павлова Гудина дочь девица, 20 лет/поруч. по... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1850 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Елена Саввина
Смерть
1853
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ерёмина Елена Саввина