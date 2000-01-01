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Ерёмин Семён Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ерёмин Пётр Трофимович

Мать: Ерёмина Анна Данилова

Бракосочетание
1845 ст.

Жена: Ерёмина Марина Исакова

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской 23 года/невеста Пищальского прихода дер. Крутиковской крест. Исака Никитина Корсакова дочь 21 год/поручители Марко Петров Пет... Показать все
Рождение ребёнка
11.05.1846 ст.

Сын: Ерёмин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Ерёмина Марина Исакова

Рождение ребёнка
25.08.1848 ст.

Дочь: Наталия Семёновна

Мать ребёнка: Ерёмина Марина Исакова

Бракосочетание
23.10.1848 ст.

Жена: Ерёмина Елена Саввина

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. Шишмаринской крест. 27 лет. вторым браком/невеста того же прихода и дерев. умер. крест. Саввы Павлова Гудина дочь девица, 20 лет/поруч. по... Показать все
Рождение ребёнка
31.01.1850 ст.

Сын: Ерёмин Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Ерёмина Елена Саввина

Смерть
1853
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ерёмин Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Ерёмина Елена Саввина

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