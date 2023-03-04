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Вавилов Данил Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Вавилов Миней

Мать: Вавилова Агафея Мосеева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ерёмина Анна Данилова

Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вавилов Иван Данилович

Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вавилов Климент Данилович

Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Данилова

Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Вавилов Лука Данилович

Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Зиновия Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1811
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