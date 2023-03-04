Вавилов Данил Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Вавилов Миней
Мать: Вавилова Агафея Мосеева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ерёмина Анна Данилова
Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вавилов Климент Данилович
Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Данилова
Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Вавилова Зиновия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1811