Вавилов Миней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: Вавилова Агафея Мосеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вавилова Агафея Мосеева
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782