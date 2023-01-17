Вавилов Миней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Миней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1741 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Вавилов Данил Минеевич

Мать ребёнка: Вавилова Агафея Мосеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Агафея Мосеева

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1782
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