Вавилова Зиновия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ерёмина Анна Данилова
Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Вавилов Климент Данилович
Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Варвара Данилова
Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805