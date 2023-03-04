Вавилова Зиновия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Зиновия Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ерёмина Анна Данилова

Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вавилов Иван Данилович

Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Вавилов Климент Данилович

Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Варвара Данилова

Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Вавилов Лука Данилович

Отец ребёнка: Вавилов Данил Минеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Данил Минеевич

Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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