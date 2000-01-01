Ерёмин Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Ерёмин Пётр Трофимович
Мать: Ерёмина Анна Данилова
Бракосочетание
25.01.1831 ст.
Жена: Ерёмина Акилина Кононова
1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Шалеговского приходу поч. Фёдора Матенцева умер. Конона Гребенева дочерью/Лука Вавилов, отставной солдат Климонт Вавилов,... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова
Рождение ребёнка
02.10.1849 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1858