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Ерёмин Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Ерёмин Пётр Трофимович

Мать: Ерёмина Анна Данилова

Бракосочетание
25.01.1831 ст.

Жена: Ерёмина Акилина Кононова

1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Шалеговского приходу поч. Фёдора Матенцева умер. Конона Гребенева дочерью/Лука Вавилов, отставной солдат Климонт Вавилов,... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерёмин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова

Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.

Сын: Ерёмин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова

Рождение ребёнка
02.10.1849 ст.

Сын: Ерёмин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ерёмин Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Кононова

д. Подгоряне (Шишмаринская)
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
После 1858
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