Ерёмина (Гребенева) Акилина Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Гребенева) Акилина Кононова

Место рождения

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.06.1810 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1810 ст.

Отец: Гребенев Конан Митрофанович

Мать: Гребенева Дарья Павловна

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
25.01.1831 ст.

Муж: Ерёмин Фёдор Петрович

1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Шалеговского приходу поч. Фёдора Матенцева умер. Конона Гребенева дочерью/Лука Вавилов, отставной солдат Климонт Вавилов,... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерёмин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.

Сын: Ерёмин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
02.10.1849 ст.

Сын: Ерёмин Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ерёмин Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович

Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858