Ерёмина (Гребенева) Акилина Кононова
Место рождения
Дата рождения12.06.1810 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1810 ст.
Бракосочетание
25.01.1831 ст.
1834 г. МК с. Истобенское Николаевская церков (жених дер. Шишмаринской/невеста Шалеговского приходу поч. Фёдора Матенцева умер. Конона Гребенева дочерью/Лука Вавилов, отставной солдат Климонт Вавилов,... Показать все
Рождение ребёнка
08.05.1834 ст.
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
02.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Петрович
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858