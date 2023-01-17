Гребенев Конан Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гребенев Феоктист Кононов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ерёмина Акилина Кононова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенева Дарья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814