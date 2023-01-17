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Гребенев Конан Митрофанович

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Место рождения

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гребенев Феоктист Кононов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ерёмина Акилина Кононова

Мать ребёнка: не указана

Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенева Дарья

Место жительства
Неизвестно
Королевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1814
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