Ерёмин Фёдор Фёдорович
Место рожденияд. Подгоряне (Шишмаринская)
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Ерёмин Фёдор Петрович
Мать: Ерёмина Акилина Кононова
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Бракосочетание
31.01.1872 ст.
МК 1872г (свадьба) ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2910
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.
Дочь: Попова Наталия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Георгиевна
Истобенский приход, Николаевской церкви
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1904