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Ерёмин Фёдор Фёдорович

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Место рождения

д. Подгоряне (Шишмаринская)

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Ерёмин Фёдор Петрович

Мать: Ерёмина Акилина Кононова

д. Подгоряне (Шишмаринская)
Бракосочетание
31.01.1872 ст.

Жена: Ерёмина Акилина Георгиевна

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1872г (свадьба) ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2910
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.

Дочь: Попова Наталия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ерёмина Акилина Георгиевна

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Истобенский приход, Николаевской церкви
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1904
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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