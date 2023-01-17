Ерёмина (Богомолова) Акилина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Богомолова) Акилина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

22.12.1904

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Богомолов Егор Аникин

Мать: Богомолова Параскева Яковлева

Бракосочетание
31.01.1872 ст.

Муж: Ерёмин Фёдор Фёдорович

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1872г (свадьба) ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2910
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.

Дочь: Попова Наталия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Фёдорович

Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Истобенский приход, Николаевской церкви
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.12.1904
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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