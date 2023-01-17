Ерёмина (Богомолова) Акилина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти22.12.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
31.01.1872 ст.
МК 1872г (свадьба) ГАКО Ф. 237, оп. 227, д. 2910
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.
Дочь: Попова Наталия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ерёмин Фёдор Фёдорович
Истобенский приход, Николаевской церкви
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.12.1904