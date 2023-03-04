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Богомолов Егор Аникин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Богомолов Аник Иванович

Мать: Богомолова Марфа Григориевна

Бракосочетание
28.01.1845 ст.

Жена: Богомолова Параскева Яковлева

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 18 лет/невеста Спасоталицкого прихода поч. Оноса Лобастова крест. Якова Савинова Лобастова дочь девица 22 года//поруч. Нико... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1848

Сын: Богомолов Афанасий Георгиевич

Мать ребёнка: Богомолова Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Богомолова Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ерёмина Акилина Георгиевна

Мать ребёнка: Богомолова Параскева Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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