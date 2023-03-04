Богомолов Егор Аникин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
28.01.1845 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 18 лет/невеста Спасоталицкого прихода поч. Оноса Лобастова крест. Якова Савинова Лобастова дочь девица 22 года//поруч. Нико... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1848
Сын: Богомолов Афанасий Георгиевич
Мать ребёнка: Богомолова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Богомолова Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ерёмина Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: Богомолова Параскева Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Суричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858