Богомолова (Лобастова) Параскева Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова (Лобастова) Параскева Яковлева

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Место рождения

поч. Аноса Багаева (Зоричи)

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Лобастов Яков Савинов

Мать: Лобастова Матрёна Кирилова

поч. Аноса Багаева (Зоричи)
Бракосочетание
28.01.1845 ст.

Муж: Богомолов Егор Аникин

1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 18 лет/невеста Спасоталицкого прихода поч. Оноса Лобастова крест. Якова Савинова Лобастова дочь девица 22 года//поруч. Нико... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1848

Сын: Богомолов Афанасий Георгиевич

Отец ребёнка: Богомолов Егор Аникин

Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Богомолов Егор Аникин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ерёмина Акилина Георгиевна

Отец ребёнка: Богомолов Егор Аникин

Смерть
После 1858
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