Богомолова (Лобастова) Параскева Яковлева
Место рожденияпоч. Аноса Багаева (Зоричи)
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Лобастов Яков Савинов
поч. Аноса Багаева (Зоричи)
Бракосочетание
28.01.1845 ст.
1845-1849 г. МК с. Истобенскок Николаевская церк. (жених дер. 1 Мануиловской 18 лет/невеста Спасоталицкого прихода поч. Оноса Лобастова крест. Якова Савинова Лобастова дочь девица 22 года//поруч. Нико... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1848
Сын: Богомолов Афанасий Георгиевич
Отец ребёнка: Богомолов Егор Аникин
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Богомолов Егор Аникин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ерёмина Акилина Георгиевна
Отец ребёнка: Богомолов Егор Аникин
Смерть
После 1858